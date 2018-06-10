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Marmara Denizi'nde alarm! Seferler iptal

Marmara Denizi'nde alarm! Seferler iptal.18923
  • Giriş : 10.06.2018 / 16:07:00

Marmara Denizi'nde kendisini gösteren lodos nedeniyle seferler iptal edildi.

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Büyüyen Beşik

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğinde aksamalara neden oldu. Marmara Denizi'nde kendisini gösteren lodos nedeniyle seferler iptal edildi.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi. Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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