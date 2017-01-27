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Marmara Denizi'nde gemi batıyor!

Marmara Denizi'nde gemi batıyor!.11158
  • Giriş : 27.01.2017 / 19:27:00
  • Güncelleme : 27.01.2017 / 19:43:02

İstanbul Zeytinburnu açıklarında açıklarında demir atmış bir gemi batmaya başladı.

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İstanbul Zeytinburnu açıklarında 'Bereket' isimli gemi batmaya başladı. İçerisinde mürettabat bulunmadığı öğrenilen geminin etrafında gerekli önlemler hemen alındı.

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarı batmış haldeki "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.

Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladığı belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarılma talebinin de bulunmadığı öğrenildi.

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