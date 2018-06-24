Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Marmara Denizi'nde korkutan deprem. Saat 17.54'te 3,2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi..
TRT
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