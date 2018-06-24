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Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem.13895
  • Giriş : 24.06.2018 / 18:22:00

Marmara Denizi'nde saat 17.54'te bir deprem meydana geldi.

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Marmara Denizi'nde korkutan deprem. Saat 17.54'te 3,2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi..

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