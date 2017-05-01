Marmara Denizi turuncu oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sabaha ilginç bir manzara ile uyandı. Sahil kesiminde yaşayan vatandaşlar denizin rengini görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Denizin turuncuya dönmesinin nedeni merak uyandırdı.
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada ise bunun bir ötrofikasyon olayı olduğundan bahsedilerek, “Ötrofik suların inorganik ya da organik fosfor ve daha az miktarda azot formlarıyla zenginleşmesi anlamına gelmektedir. Bu besin elementlerinin artışı mikro alglerin aşırı gelişmesine neden olurlar. Su kaynaklarımıza, dışarıdan çeşitli enerji düzeylerinde maddeler girmektedir. Nitratlar ve fosfatlar gibi besin tuzları akarsuların drenaj alanları ile arıtımdan geçmemiş kentsel kanalizasyon ve endüstriyel sular yolu ile ortama katılırlar. Bu besin maddeleri su ortamında alglerin büyümesine neden olarak primer besin döngüsünde aşırı üretime neden olurlar. Su ortamında, besin maddelerinin bol olduğu ortamlar ötrofik sular olarak tanımlanır.
Oligotrofik sularda ışık geçirgenliği 15 metreye kadar ulaşırken, ötrofik sularda bu değer 1.5 metre veya daha azdır. Bu nedenle güneş ışınları sadece suyun en üst tabakalarına sızabilirler ve fotosentez sadece bu kısımlarda görülür. Besin maddelerinin zenginliği nedeniyle bu sınırlı bölgede çok yoğun bir su yaşamı oluşur. Sonuç olarak ortaya çıkan yoğun üretim nedeniyle ürün kalıntıları suyun derin tabakalarına çökerek burada çözünmüş oksijen derişiminde önemli azalmalara neden olurlar. Bunun yanında üst katmandaki fotosentez olayının günlük periyodik değişimleri tüm su kütlesinde geceleri O2’nin tamamen yok olmasına neden olabilir. Oksijenin bu şekilde tükenmesi, sucul yaşamın önemli bir bölümünün ani ölümüne ve ortamda uzun süreli anaerobik durumların ortaya çıkmasına neden olur. Antropojenik etkilerle denizin sığ olduğu kesimlerin bu şekilde kirlenmesi neticesinde deniz kıyılarında turuncu renkli bir su tabakası oluşur. Bu durumu önlemek ve denizlerdeki ekosistemi korumak için denizlerimizi temiz tutalım ve koruyalım" ifadelerine yer verildi.
SÖZCÜ
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