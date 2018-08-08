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Marmara için meteorolojiden uyarı!

Marmara için meteorolojiden uyarı!.30856
  • Giriş : 08.08.2018 / 10:20:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağış ile ilgili uyarılarda bulundu.

Marmara Bölgesi'nin genelinin akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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