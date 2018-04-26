Marmara Üniversitesi, Fransa'da fakülte açıyor
Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'da İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 Mart 2018 tarihli yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesine göre verildi.
DİĞER HABERLER
Hakkari'de PKK'ya operasyon: 2 terörist etkisiz
Hakkari'de hainlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü o
Polisten kaçan hırsızlar tekvandocuya yakalandı
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan hırsızlar, adeta yağmurdan kaçarken doluya tutuldu.
Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 25 yaralı
İzmir'in Selçuk ilçesinde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Derbi şüphelileri adliyeye sevk edildi!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olayl
YSK Başkanı'ndan kritik açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin açıklamada bulundu.