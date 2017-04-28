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Marmaray 'acil' boşaltıldı!

Marmaray 'acil' boşaltıldı!.21807
  • Giriş : 28.04.2017 / 12:09:00
  • Güncelleme : 28.04.2017 / 12:09:22

Marmaray istasyonlarında yapılan anons sonrası panik yaşandı.

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Marmaray istasyonlarında alarm verildi. Yapılan 'Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları terketmeleri gerekmektedir' anonsu sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

Kısa bir süre sonra bakanlıktan yapılan açıklama, acil durum anonsunun nedeni belli oldu.

İstanbul’da Marmaray’da yolcular peronlardan boşaltıldı. Marmaray istasyonlarında yapılan anonslarda “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Hürriyet'e bilgi veren Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, yangın alarmındaki arızadan dolayı sistemi otomatik boşaltma alarmı verdiğini belirttiler.

YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Bu nedenle sistemin düzeltilip Marmaray'ın yeniden normal ulaşıma açıldığını vurguladılar. 

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