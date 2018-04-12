Facebook Twitter Rss

Marmaray'da olay! Seferler durduruldu!

Marmaray'da olay! Seferler durduruldu!.24699
  • Giriş : 12.04.2018 / 13:17:00

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bu sabah büyük bir panik yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir kişinin raylara düşüp, treninin altında ezilerek can verdiği korkunç olay sonrası polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtiler kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

HÜRRİYET

Erdoğan: Bizi dövizle terbiye edemezler

Sarsıcı iddia için İçişleri'nden açıklama!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor

Yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor

İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor.

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

 

Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler adliyede

Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler adliyede

Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi.

Kimyasal silah heyetimiz Suriye'ye gidiyor

Kimyasal silah heyetimiz Suriye'ye gidiyor

OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü, kimyasal silah heyetimiz Suriye'ye gideceğini açıkladı.

 

Erdoğan, ünlü sanatçı hakkında bilgi aldı

Erdoğan, ünlü sanatçı hakkında bilgi aldı

Erdoğan, ünlü sanatçı Esat Kabaklı'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Ege'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi!

Ege'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan deprem korku dolu anlar yaşattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya