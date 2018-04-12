Marmaray'da olay! Seferler durduruldu!
Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir kişinin raylara düşüp, treninin altında ezilerek can verdiği korkunç olay sonrası polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.
Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtiler kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.
Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.
HÜRRİYET
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