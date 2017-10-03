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Marmaray seferleri durdu!

Marmaray seferleri durdu!.11825
  • Giriş : 03.10.2017 / 16:14:00

Marmaray seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle durduğu öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Marmaray seferleri saat 14.45'te durdu. Arızanın elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenildi. Seferlerin durdurulması ile bazı vatandaşların tünelde yürüdüğü anlar ortaya çıktı.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur" denildi. Bu arada Marmaray'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle saat 14.45'te duran seferler, 16.00 itibariyle yeniden başladı. Arıza nedeniyle Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarıldı.

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