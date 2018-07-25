Mars'ta su bulundu!
Science dergisinde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan araştırmalar sonucu bilim adamları Mars'ta su birinkintisi bulunduğunu tespit etti.
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Çiftlik Bank olayında skandal gelişme
Çiftlik Bank vurgununda aracı olmakla suçlanan Naim Kaya serbest bırakıldı.