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Mars'ta su bulundu!

Mars'ta su bulundu!.10308
  • Giriş : 25.07.2018 / 17:47:00

Bilim insanları, tarihi bir gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.

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Science dergisinde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan araştırmalar sonucu bilim adamları Mars'ta su birinkintisi bulunduğunu tespit etti.

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