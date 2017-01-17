Masharipov arananlar listesindeymiş!
Özbekistan'dan Afganistan'a geçen teröristin bir süredir "arananlar listesinde" olduğu ortaya çıktı.
Kod adı Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Reina’ya saldıran terörist Abdulkadir Maşaripov, Fatih’teki 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 15.30’da sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 polis hastaneye giden tüm yolları barikatlarla yaya ve araç trafiğine kapattı. Saldırgan sağlık kontrolünden çıkartılırken, polis memurları kalkanlarını kaldırarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.
TRT
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