Masharipov'un oğlu öldürülmüş
Reina'da 39 kişiyi katleden Masharipov'un oğlunun izine rastlanamamıştı. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Masharipov'un 4 yaşındaki oğlu DAEŞ'li başka bir terörist tarafından öldürülmüş.
Yılbaşı günü Ortaköy’de bulunan Reina’ya silahlı saldırı düzenleyen IŞİD’li Abdülkadir Masharipov'un verdiği bilgiye göre, terörist ailesi ile birlikte İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla yürüyerek geldi, Iğdır'da IŞİD’liler tarafından karşılandı.
Esenyurt'ta bir evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Masharipov'un sorgusu 64 saatti aştı. Polisin tüm sorularına yanıt veren Masharipov, kendisine yardım eden 3 kişi olduğunu söyledi. Polis şimdi bu 3 kişiyi arıyor.
Masharipov ailesinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği öğrenildi. İran sınırından yürüyen aile Iğdır'da IŞİD’liler tarafından alındı ve Konya'ya getirildi.
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