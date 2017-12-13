Facebook Twitter Rss

Maskeli İsrail askerleri sahnede!

Maskeli İsrail askerleri sahnede!.20236
  • Giriş : 13.12.2017 / 21:03:00

Filistinlilere zulmeden İsrail askerleri, bu kez maskeyle ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

ABD lideri Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla Ortadoğu bir kez daha karıştı. İsrail'in Filistinlilere zulmü artırmasıyla birlikte gözaltılar da yapılmaya başladı.

Washington'ın desteğiyle şiddetin dozunu artıran İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto gösterisi düzenleyen Filistinli avukatları gözaltına aldı.

Biber gazı kullanan İsrail güçlerinden bazılarının yüzlerinde maske olması dikkat çekti. Birçok sivil giyimli askerin yüzünü kefiye ile örttüğü, içlerinden birinin yüzüne Filistin bayrağı sardığı görüldü. Yüzünde Filistin bayrağı ve elinde bir silah olan İsrail askeri, Filistinli bir avukatı gözaltına aldı.

Milliyet.com.tr » Dünya » Haber » Son dakika... Filistin'den şok fotoğraflar! Yüzleri maskeli İsrailli askerler sahnede13.12.2017 - 15:16 | Son Güncelleme: 13.12.2017-18:05
Son dakika... Filistin'den şok fotoğraflar! Yüzleri maskeli İsrailli askerler sahnede
Ramallah'ta avukatların protesto gösterisinde ortaya çıkan yüzleri kefiye ve Filistin bayrağıyla sarılı askerler, birçok kişiyi gözaltına aldı.

CROPYSitene Ekle
Son dakika... Filistin'den şok fotoğraflar! Yüzleri maskeli İsrailli askerler sahnede
Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın

milliyet.com.tr

ABD lideri Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla çatışmaların başladığı Ortadoğu'da, bugün yeni gözaltılar var.

Washington'ın desteğiyle şiddetin dozunu artıran İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto gösterisi düzenleyen Filistinli avukatları gözaltına aldı.

Biber gazı kullanan İsrail güçlerinden bazılarının yüzlerinde maske olması dikkat çekti. Birçok sivil giyimli askerin yüzünü kefiye ile örttüğü, içlerinden birinin yüzüne Filistin bayrağı sardığı görüldü. Yüzünde Filistin bayrağı ve elinde bir silah olan İsrail askeri, Filistinli bir avukatı gözaltına aldı.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, yüzlerini kapatmış askerler tarafından gözaltına alınan birçok Filistinlinin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

İsrail, bugün sabaha karşı bir Hamas liderini gözaltına alıp tutuklamıştı.

Trump'ın geçen hafta ilan ettiği karar, Ortadoğu'yu yangın yerine çevirdi. Filistin'de günlerdir göstericiler İsrail askerleriyle çatışıyor, yüzlerce protestocu yaralandı. Dünyada ise neredeyse her ülkede protesto eylemleri düzenleniyor.

MİLLİYET

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

Sarı-Lacivertliler Adana'da şov yaparak turladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aliyev: ABD, Kudüs kararını gözden geçirmeli

Aliyev: ABD, Kudüs kararını gözden geçirmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD'ye tepki gösterdi.

ABD'den açıklama: Kuzey Kore ile görüşebiliriz

ABD'den açıklama: Kuzey Kore ile görüşebiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore ile ilgili açıklama geldi.

 

Rusya diplomatlarını çekti!

Rusya diplomatlarını çekti!

Rusya, iç savaşın sürdüğü Yemen'den diplomatlarını çekti.

Almanya'dan flaş 'Peşmerge eğitimi' kararı!

Almanya'dan flaş 'Peşmerge eğitimi' kararı!

Peşmerge Güçleri’ne verilen askeri eğitimin süresi, Federal Alman Parlamentosu tarafından uzatıldı.

 

İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'da 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Gözaltına alınan Cumhurbaşkanı serbest!

Gözaltına alınan Cumhurbaşkanı serbest!

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili serbest bırakıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya