Maskeli İsrail askerleri sahnede!
ABD lideri Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla Ortadoğu bir kez daha karıştı. İsrail'in Filistinlilere zulmü artırmasıyla birlikte gözaltılar da yapılmaya başladı.
Washington'ın desteğiyle şiddetin dozunu artıran İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto gösterisi düzenleyen Filistinli avukatları gözaltına aldı.
Biber gazı kullanan İsrail güçlerinden bazılarının yüzlerinde maske olması dikkat çekti. Birçok sivil giyimli askerin yüzünü kefiye ile örttüğü, içlerinden birinin yüzüne Filistin bayrağı sardığı görüldü. Yüzünde Filistin bayrağı ve elinde bir silah olan İsrail askeri, Filistinli bir avukatı gözaltına aldı.
Milliyet.com.tr » Dünya » Haber » Son dakika... Filistin'den şok fotoğraflar! Yüzleri maskeli İsrailli askerler sahnede13.12.2017 - 15:16 | Son Güncelleme: 13.12.2017-18:05
Son dakika... Filistin'den şok fotoğraflar! Yüzleri maskeli İsrailli askerler sahnede
Ramallah'ta avukatların protesto gösterisinde ortaya çıkan yüzleri kefiye ve Filistin bayrağıyla sarılı askerler, birçok kişiyi gözaltına aldı.
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Son dakika... Filistin'den şok fotoğraflar! Yüzleri maskeli İsrailli askerler sahnede
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ABD lideri Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla çatışmaların başladığı Ortadoğu'da, bugün yeni gözaltılar var.
Washington'ın desteğiyle şiddetin dozunu artıran İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto gösterisi düzenleyen Filistinli avukatları gözaltına aldı.
Biber gazı kullanan İsrail güçlerinden bazılarının yüzlerinde maske olması dikkat çekti. Birçok sivil giyimli askerin yüzünü kefiye ile örttüğü, içlerinden birinin yüzüne Filistin bayrağı sardığı görüldü. Yüzünde Filistin bayrağı ve elinde bir silah olan İsrail askeri, Filistinli bir avukatı gözaltına aldı.
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, yüzlerini kapatmış askerler tarafından gözaltına alınan birçok Filistinlinin fotoğraflarını dünyaya servis etti.
İsrail, bugün sabaha karşı bir Hamas liderini gözaltına alıp tutuklamıştı.
Trump'ın geçen hafta ilan ettiği karar, Ortadoğu'yu yangın yerine çevirdi. Filistin'de günlerdir göstericiler İsrail askerleriyle çatışıyor, yüzlerce protestocu yaralandı. Dünyada ise neredeyse her ülkede protesto eylemleri düzenleniyor.
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