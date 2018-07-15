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May'den çok konuşulacak Trump itirafı!

May'den çok konuşulacak Trump itirafı!.14430
  • Giriş : 15.07.2018 / 13:15:00

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çok konuşulacak ifadelerde bulundu.

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İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz günlerde Londra'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BBC'ye konuşan May, Trump'ın kendisine ülkesinin Avrup Birliği'nden çıkışını düzenleyen Brexit stratejesine ilişkin tavsiyede bulunduğunu söyledi.

May, "Bana, Avrupa Birliği'ni dava etmem gerektiğini söyle. 'AB'yi dava et, müzakere etme, onları dava et.' dedi" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin çıkışından sonra da AB ile yapılan bazı anlaşmaların geçerli kalmasını öngören 'yumuşak Brexit' planı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 'Sert Brexit' yanlısı Brexit Bakanı Davis ve Dışişleri Bakanı Johnson görevlerinden istifa etmişti.

Johson istifa dilekçesinde, "Brexit rüyası ölüyor" ifadesini kullanmıştı.

May ise Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Brexit görüşmelerine bakış açısını eleştirmiş ve AB'nin rotasını değiştirmemesi durumunda 'anlaşmasız' Brexit için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

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