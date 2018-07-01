Facebook Twitter Rss

Mbappe, 'Pele' yakıştırmalarına yanıt verdi

Mbappe, 'Pele' yakıştırmalarına yanıt verdi.31593
  • Giriş : 01.07.2018 / 14:07:00

Pele'nin 60 yıllık rekoruna ortak olan Mbappe, yakıştırmalara cevap verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Lionel Messi'nin Dünya Kupası hayaline yaklaşacak mıydı, yoksa Fransa kupa serüvenini devam mı ettirecekti? 1 penaltı yaptıran, 2 de gol atan Kylian Mbappe, düne damga vuran isim oldu.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası eleme turunda gol atan en genç dördüncü isim oldu. Sırlamada Pele, Michael Owen ve Julian Green'in arkasına yerleşti. (19 yaş 192 gün)

İşveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda, Pele'den sonra bir maçta 2 gol atan ilk isim oldu. (20 yaş altı)

Maç sonunda kendisine Pele yakıştırmaları yapıldı, Mbappe bunlara cevap verdi:

"Pele yakıştırmaları çok gurur verici, 60 yıl sonra bir şey başarmak çok keyifli ama şunu bir yere not düşelim - Pele ayrı bir kategori."

"Buralarda olmak, Dünya Kupası'nın eleme maçlarında gol atmak çok güzel. Dünya Kupası'nda yüksek kalitedeki oyuncularla bir arada oynarsınız ve kendinizi göstermek için elinize bir fırsat geçer. Bu fırsatı bulup goller attığım için çok mutluyum."

Arjantin'i eleyen Fransa ve Portekiz engelini geçen Uruguay, 6 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

SporArena

YKS'de ikinci oturum yapıldı

Erdoğan: 2019 Fuat Sezgin yılı olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Akhisarspor, Messi ile kıyaslanan ismin peşinde!

Akhisarspor, Messi ile kıyaslanan ismin peşinde!

Ege temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, transfer listesinin başına Barcelona'nın eski futbolcusu

Başkan Ali Koç'tan taraftarlara çağrı!

Başkan Ali Koç'tan taraftarlara çağrı!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kulüp dergisine içini döktü.

 

Flaş! Filenin Sultanları finale yükseldi!

Flaş! Filenin Sultanları finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunda finale yükseldi.

Yuto Nagatomo resmen Galatasaray'da!

Yuto Nagatomo resmen Galatasaray'da!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Nagatomo, resmen Galatasaray'ın futbolc

 

Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 isim açıklandı

Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 isim açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nden 5 yeni transfer ile ilgili açıklama geldi.

Rus lider Vladimir Putin penaltı kullandı

Rus lider Vladimir Putin penaltı kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupası futbol parkında penaltı kullandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya