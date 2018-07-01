Mbappe, 'Pele' yakıştırmalarına yanıt verdi
Lionel Messi'nin Dünya Kupası hayaline yaklaşacak mıydı, yoksa Fransa kupa serüvenini devam mı ettirecekti? 1 penaltı yaptıran, 2 de gol atan Kylian Mbappe, düne damga vuran isim oldu.
Kylian Mbappe, Dünya Kupası eleme turunda gol atan en genç dördüncü isim oldu. Sırlamada Pele, Michael Owen ve Julian Green'in arkasına yerleşti. (19 yaş 192 gün)
İşveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda, Pele'den sonra bir maçta 2 gol atan ilk isim oldu. (20 yaş altı)
Maç sonunda kendisine Pele yakıştırmaları yapıldı, Mbappe bunlara cevap verdi:
"Pele yakıştırmaları çok gurur verici, 60 yıl sonra bir şey başarmak çok keyifli ama şunu bir yere not düşelim - Pele ayrı bir kategori."
"Buralarda olmak, Dünya Kupası'nın eleme maçlarında gol atmak çok güzel. Dünya Kupası'nda yüksek kalitedeki oyuncularla bir arada oynarsınız ve kendinizi göstermek için elinize bir fırsat geçer. Bu fırsatı bulup goller attığım için çok mutluyum."
Arjantin'i eleyen Fransa ve Portekiz engelini geçen Uruguay, 6 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
SporArena
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