MEB, 20 bin öğretmen için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. Bakanlık, ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvurularının oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacağını bildirdi.
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