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MEB, 20 bin öğretmen için tarih verdi

MEB, 20 bin öğretmen için tarih verdi.13542
  • Giriş : 31.07.2018 / 17:45:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen için tarih verdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. Bakanlık, ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvurularının oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacağını bildirdi.

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