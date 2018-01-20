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MEB Bakanı: Kesinlikle ödev yok

MEB Bakanı: Kesinlikle ödev yok.31028
  • Giriş : 20.01.2018 / 10:13:00

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğrencilere sevinecekleri bir haber verdi.

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Sepet Beşik

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eryaman Kooperatif Birliği Ortaokulunda katıldığı karne dağıtım döneminde yaptığı açıklamasında öğrencilere sevinecekleri bir haber verdi.

Yedinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Yılmaz “Bu tatilin hakkını vermeleri, öncelikle iyi bir dinlenme, dinlenmenin yanında bol bol kitap okuma, ailesiyle birlikte şehrini, beldesini tanıma, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma... Çünkü sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerin çocuklarımızın sosyal gelişimlerine de katkısı olacağına inanıyoruz. ‘Beşikten mezara kadar eğitim’ diyoruz” şeklinde konuştu. Yılmaz, yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini belirterek “Ödev kesinlikle vermiyoruz, genelgeyi de gönderdik. Sadece öğretmenlerimizden evlatlarımıza bu tatil döneminde rehberlik yapmalarını, yönlendirici olmalarını istiyoruz. Öğretmenlerimizin ailelerle birlikte; hangi kitapları okumaları, hangi alanlarda etkinlik yaparsa o çocuğun daha iyi olacağına karar vermelerini istiyoruz. Dolayısıyla ödev yok” dedi.

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