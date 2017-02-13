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MEB Bakanı'ndan 'yaz tatili' açıklaması

MEB Bakanı'ndan 'yaz tatili' açıklaması.16984
  • Giriş : 13.02.2017 / 11:52:00

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaz tatili ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

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Yaz tatilinin uzun olduğu yönündeki eleştirilere Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan cevap geldi. Bakan, yaz tatilini kaldırmak gibi bir düşünceleri olmadığını, tatili öğrencilere etkin bir şekilde vermek istediklerini belirtti.

Yılmaz, su görüşleri paylaştı:

"Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye  edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi  içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini  kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir  şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz  tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri  kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam  edeceğiz. 1930’lardaki sistemi kullanmaya devam."

Bakan Yılmaz, sömestir ve yaz saati uygulamasının tarım toplumuna göre  ayarlandığı ve müfredatta ders saatlerinin yoğun olduğu eleştirilerini de  yanıtladı. Şu an sömestir ve yaz saati uygulamasında değişiklik yapmayı  düşünmediklerini kaydeden Yılmaz, 1930'lardan beri eğitimde aynı sistemin  uygulandığını ve bir sistemi kaldırırken mevcut sistemi ve kazanımlarını yıkmamak  gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, "Kazanımları yıkmadan nasıl ilave kazanımlar yapabiliriz diye  düşünüyorum. Doğrudur. Tarım toplumuyuz, bu tarım toplumunun hasat mevsimi  temmuzdur, ağustostur ve sıcaklar da var. O sıcaklarda tatil yapmak doğrudur. Biz  de katılıyoruz." dedi.

Türkiye'de OECD ülkelerine göre eğitim ders saatinin ve eğitim gününün  daha az olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, "Eğitim gün sayısını ve ders saati  sayısını azaltmanın doğru olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde  bulundu.

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Suriyeli  öğrencilerin eğitimine yönelik çalışmalarına ilişkin soruları da şöyle yanıtladı.

Yılmaz, Suriyeli öğrencilerin eğitimi için yoğun çalışmalar  yürüttüklerini belirterek, "Milli eğitimi yalnızca kendi evlatlarımıza değil,  ülkemize bir şekilde sığınmış ve kendi ülkelerinde barınamamış kişilere de vermek  istiyoruz. Kişi eğitimsiz olursa bulunduğu her yerde ilave risklere açık  demektir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için kendi evlatlarımıza hangi eğitimi  veriyorsak, bu insanlara da o eğitimi vermeyi amaç edindik." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın haziran ayında verdiği talimatla  Suriyelilerin hepsine eğitim vermeyi amaç edindiklerini vurgulayan Yılmaz,  "Suriyelilerin hepsinin bir süre sonra ülkelerine geri döneceği fikriyle, telafi  eğitimi kapsamında geçici eğitim merkezlerinden eğitim almalarını sağlıyoruz."  dedi.

Geçici Suriye Hükümeti ile MEB'in Suriyelilerin eğitimi konusunda iş  birliği yaptığına değinen Yılmaz, Arapça hazırlanmış ve gözden geçirilmiş bir  müfredatın Arap öğretmenler, Türkçe derslerinin Türk öğretmenler ve diğer  derslerin ise Suriyeli öğretmenler tarafından verildiğini aktardı.

Geçici eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrenci sayısının 302 bin  olduğunu ifade eden Yılmaz, "Benim evladım ilkokula, ortaokula, liseye gidiyorsa,  Suriyelilerin de gitmesini istiyoruz. Nerede Suriyeli varsa lütfen ilçe milli  eğitim müdürlüklerimize, okul müdürlüklerimize gitsinler. Çocuklarını okula  kaydettirsinler." dedi.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan Suriyeli  öğrenci sayısının geçen yıl 50 binin altında olduğunu, bu yıl ise bu sayının 181  bin 193'e çıktığını belirterek, "Biz istiyoruz ki bazı illerde 'Kendi  evlatlarımla birlikte okula giden Suriyeli de var' diyebilelim. Toplam Suriyeli  öğrenci sayısı 483 bin. Bu rakam okul çağındaki Suriyelilerin yaklaşık yüzde 50,  yüzde 60'ı. Geçen yıllarda bu oran üçte birken, şimdi 3'te 2'ye gidiyor. Ama hala  açık var." dedi.

 

Suriyeli öğrencilerin eğitimi için birtakım protokoller yapıldığını  kaydeden Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan protokol kapsamında AB'nin  Türkiye'ye 300 milyon avro vereceğini aktardı. Yılmaz konuya ilişkin şu bilgileri  verdi:

"İlk aşamada 90 milyon avro gönderildi. 90 milyon avroyu nereye  kullanıyorsunuz dendiğinde, 4 bin 200 sözleşmeli öğretmen istihdam ediyoruz.  Yunus Emre Enstitüsünden Yabancılara Türkçe Öğretimi kitap setinden 490 bin tane  alıyoruz. Bin 500 tane Arapça öğretmen istihdam ediyoruz. Bunların hepsi 90  milyon avro kapsamında yapılıyor."

Protokol çerçevesinde 60 bin Suriyeli öğrenciye mali destek  verdiklerini, ayrıca temizlik ve güvenlik görevlisi olarak 500 kişiyi istihdam  ettiklerini ve Suriyeli öğrencilere eğitimle ilgili rehberlik ve materyal hizmeti  de sağladıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim çağındaki Suriyelilerin sayısı 850 bin civarında. Biz şimdi  483 binini karşıladık. Hala açığımız var. Önümüzdeki dönemde de Suriyelilerin  tamamını kendi eğitim sistemimize alacağız. Kendi evlatlarımıza hangi eğitimi  veriyorsak onlara da o eğitimi vereceğiz." şeklinde konuştu.

TRT

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