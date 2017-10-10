MEB Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni sistemle ilgili çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.
Yeni sistemle ilgili, önce Başbakan'a, sonra Bakanlar Kurulu'na ardından da vekillere sunum yapılacak.
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