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MEB Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması!

MEB Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması!.15002
  • Giriş : 10.10.2017 / 16:09:00
  • Güncelleme : 10.10.2017 / 16:13:50

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG ile ilgili açıklama yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni sistemle ilgili çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

Yeni sistemle ilgili, önce Başbakan'a, sonra Bakanlar Kurulu'na ardından da vekillere sunum yapılacak.

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