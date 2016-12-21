MEB'de yeni açığa almalar
Milli Eğitim Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması kapsamında açığa almalar devam ediyor.
Bugün akşam saatlerinde haber merkezlerine düşen yeni habere göre MEB'de yine açığa alma operasyonları yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), FETÖ soruşturması kapsamında, bin 980 personel açığa alındı.
MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.
Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.
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