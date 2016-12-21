Facebook Twitter Rss

MEB'de yeni açığa almalar

MEB'de yeni açığa almalar.12864
  • Giriş : 21.12.2016 / 18:44:00

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir kısım öğretmenlerin daha açığa alındığı duyuruldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Milli Eğitim Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması kapsamında açığa almalar devam ediyor.

Bugün akşam saatlerinde haber merkezlerine düşen yeni habere göre MEB'de yine açığa alma operasyonları yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), FETÖ soruşturması kapsamında, bin 980 personel açığa alındı.

MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Savcıya saldıran DHKP-C'li yakalandı

Açığa alınan öğretmenlerin listesi yayınlandı! Peki açığa alınan öğretmenler kim?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Saldırganın ailesi serbest bırakıldı

Saldırganın ailesi serbest bırakıldı

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi serbest bırakıldı.

Erdoğan: Saldırgan FETÖ mensubu

Erdoğan: Saldırgan FETÖ mensubu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus Büyükelçi'yi öldüren teröristin FETÖ mensubu olduğunu söyledi.

 

Almanya'da bomba alarmı!

Almanya'da bomba alarmı!

Almanya'nın Köln şehrindeki tren istasyonu bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Cumhurbaşkanı'ndan Merkel'e telefon

Cumhurbaşkanı'ndan Merkel'e telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir görüşmede bulundu.

 

Rus Büyükelçi'ye suikast!

Rus Büyükelçi'ye suikast!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a Ankara'da silahlı saldırı düzenlendi.

Suikastçinin kimliği açıklandı!

Suikastçinin kimliği açıklandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen saldırganın kimliğini açık


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya