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MEB'den 1.5 milyonluk yarışma!

MEB'den 1.5 milyonluk yarışma!.11778
  • Giriş : 03.02.2017 / 09:23:00

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği iddia edilen yarışma gündeme bomba gibi düştü.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılı için ezan-ayet yarışmalarına 1,5 milyon lira ayırdığı iddia edildi. Hafızlık ve ezan okuma yarışmasına 120'şer bin, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına 240 bin TL ayrıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bakanlık, bu yıl '40 Ayet ve 40 Hadis Etkinlik ve Yarışmaları, Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması, Hutbe Okuma Yarışması' gibi etkinlikler yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ‘2017 Yılı Performans Programı'nı açıkladı. 1997-1998 eğitim öğretim yılında MEB bütçesinden yatırımlara yüzde 30 pay ayrılırken, 2002 yılında bu oran yüzde 17, 2017'de ise yüzde 8.5'a geriledi. MEB'in bu yılki hedefleri arasında 'öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak' da yer aldı. Bu başlık altında öğrenciler için 15 proje geliştirildi.

Aralarında spor salonu oluşturmak, kültür ve sanat alanlarındaki başarıya yönelik araştırma yapmak ve izcilik gibi etkinliklerin yer aldığı faaliyetlerin yanı sıra, öğrenciler için bu sene '40 Ayet ve 40 Hadis Etkinlik ve Yarışmaları, Hafızlık, Ezan ve Hutbe Okuma Yarışması' gibi etkinliklere de yer verildi.

Öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlerinin artması için hazırlanan programda, en yüksek bütçe spor salonu oluşturmaya (8.160.000 TL) ayrıldı. Mayıs ayında Konya'da düzenlenecek olan 11. Uluslararası Robot Yarışması için de 1 milyon lira kaynak ayrıldı. İzcilik faaliyetlerine ise 8 bin 400 lira harcanacak.

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