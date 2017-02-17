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MEB'den atama açıklaması

MEB'den atama açıklaması.26880
  • Giriş : 17.02.2017 / 15:26:00
  • Güncelleme : 17.02.2017 / 15:26:45

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin @tcmeb twitter adresinden bilgilendirme yapıldı. Açıklanan takvime göre 15 Mart'ta ön başvurular alınacak, 3-7 Nisan'da ise sözlü yapılacak.

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