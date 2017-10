MEB'den yeni sistem çalışmaları

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , katıldığı canlı yayında yeni sistem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;8. sınıfta girilecek bir sınav için çocuklar 6. sınıftan itibaren hazırlanıyor. Hayatlarının gelişme döneminde, fiziksel, sosyolojik olarak biz öğrencileri adeta bir yarış atına çevirdik dediğimizde biz doğruyu tespit etmiş oluyor muyuz?Hem çocukları strese sokuyorsunuz, bu lisede de böyle. Biz hayata hazır, kendisi ile mutlu olan gençler istemiyor muyduk? Sınav bölmünü nasıl daha az stresli hale getirebiliriz bütün kaygımız bundan. Eğitim sistemi sınavdan ibaret değil. Amaç kaliteli eğitim ve fırsat eşitliği. Bazı okullar notları şişiriyor eleştirileri vardı.Başarılı olan her noktaya girecek. 11 bin 57 okulumuz var. Biz arkadaşlarla bir çalışma yaptık. Bir tanesi her lisenin kendi sınavını yapması. Okuldaki öğretmenlerle hazırlanan sınav soruları ile sınav yapılacak. Çok fazla soru çok fazla hata olabilir. Bir de her okul kendi sınavını yaptı, diyelim ki çocuk Van 'da bir sınavı kazandı, 2-3 yıl sonra İzmir 'e göç ettiğinde o çocuğu okul almayacak mı? O zaman ne yapalım? Öğretmenin değerini artıralım, okulun değerini artıralım. Okuldaki her dersten 3 sınav yapılıyor. Bu sınavların objektifliğini sağlamak lazım. Biz aslında yeni müfredata uygun bir soru bankası çalışmalarına da başlamıştık. Soru bankası test değildir. Kişiler adeta hem kursa yönlendiriliyor hem de hiç düşünmüyor çocuklarımız.Çocuğun yaptığı iyi bir şeyi takdir ederseniz çocuk o yoldan ilerler.Ölçme değerlendirme olmayan bir eğitim sistemi olmaz. Bizim öğretmenden istediğimiz her ders için kazanımları evlatlarımıza aktar diyoruz. Bir soru bankası oluşturalım soruları oradan siz seçim diyoruz.Yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu değerlendirmeler de olacak. Çocuk kendini ifade edebilsin. Objektif notu elde edebildik mi? Bu sonuçlara uygun olarak da Ankara Fen Lisesi ya da İstanbul Fen Lisesi diyebilir ki, notu 95 ve üzeri olanlar bana başvurabilir. Bu notlara göre de alınabilir. Bunun üzerinde çalışılabilir. Akademisyenlerden bunlara çalışanlar var. Bize de gönderiyorlar.Bir başka alternatif olarak da; Bizim aslına bakınca hükümet beyannamemizde de var. En iyi okul en yakın okuldur diye. Bunu yapacağız ama bunun için bizim bütün okullarımızın kalitesini artırmamız lazım. Her okulu talep edilebilir hale getirmemiz lazım. Adrese dayalı kayıt sistemi. Adrese dayalı kayıt sisteminin dışında kalanlar da bu yeni sisteme göre yerleştirilebilir.Açık uçlu sınav da olabilir. Bunların hiçbirisinde test yok. Fen liseleri için ayrı kriter getirebiliriz.