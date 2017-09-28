MEB'den yeni sistemi için açıklama!
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra kaldırılan TEOG ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını, bakanlıkça resmş açıklama gelmeden iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Twitter hesabından, yaptığı açıklamada "Kademeler arası geçişle ilgili medyada bugünlerde çokça spekülasyon yapılıyor. Anlaşılan herkes gönlünden geçeni yazıyor. Yazılanların hiçbiri doğru değil. Bakanlıkça resmi olarak açıklana kadar hiçbir şeye itibar edilmemesi gerektiğinin altını özellikle çizmek isterim." açıklamasını yaptı.
Ajanslar dün MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in TEOG'un yerine getirilecek siseteme ilişkin "Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model" üzerinde çalışıldığına yönelik haberler geçmişti.
TRT
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