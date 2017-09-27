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MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması!

MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması!.15161
  • Giriş : 27.09.2017 / 12:03:00
  • Güncelleme : 27.09.2017 / 13:35:45

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, TEOG ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra kaldırılan TEOG ile ilgili yaptığı açıklamasında yeni modele ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, TEOG sisteminin yerine üzerinde çalışılan modele ilişkin, "Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model" açıklaması yaptı.

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