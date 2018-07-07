Meclis Başkanı görevini devretti
Meclis'te tarihi gün. 24 Haziran'da seçilen yeni vekiller Meclis kürsüsünde yemin ederken, İsmail Kahraman da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini görevini Durmuş Yılmaz'a devretti.
27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak belirlenen Yılmaz Genel Kurul’u yönetecek.
TRT
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