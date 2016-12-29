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TBMM Başkanı hastaneye yatırıldı!

TBMM Başkanı hastaneye yatırıldı!.16019
  • Giriş : 29.12.2016 / 21:59:00
  • Güncelleme : 29.12.2016 / 22:25:50

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çeşitli kontroller için Güven Hastanesi'ne gitti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a infeksiyon teşhisi ile hastaneye gittiği öğrenildi. Kahraman tedavi için hastaneye yatırıldı.

Kahraman, daha önce de üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiş ve tedavi görmüştü.

YARIN AMELİYAT OLACAK

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını söyledi.

Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, burada yaptığı konuşmanın başında Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Uslu, "Bugün hastaneye yatırdık akşam saatlerinde. İnşallah yarın sabah ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin" dedi.

TGRT

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