TBMM Başkanı hastaneye yatırıldı!
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çeşitli kontroller için Güven Hastanesi'ne gitti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a infeksiyon teşhisi ile hastaneye gittiği öğrenildi. Kahraman tedavi için hastaneye yatırıldı.
Kahraman, daha önce de üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiş ve tedavi görmüştü.
YARIN AMELİYAT OLACAK
TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını söyledi.
Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, burada yaptığı konuşmanın başında Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Uslu, "Bugün hastaneye yatırdık akşam saatlerinde. İnşallah yarın sabah ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin" dedi.
TGRT
DİĞER HABERLER
Başbakan mültecilere seslendi
Başbakan Binali Yıldırım, Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.
Putin'den Cumhurbaşkanı'na yeni yıl mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları
Başbakan: Kurşun adres tanımaz
Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.