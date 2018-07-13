Meclis Başkanı kararı Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Dün yapılan oylama ile göreve Binali Yıldırım seçilmişti.
Bugünkü sayıda yayımlanan TBMM kararında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4’üncü birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın seçildiği bildirildi.
TRT
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