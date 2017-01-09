Meclis'e yürümek isteyen gruba müdahale
Anayasa değişikliği ile ilgili görüşmelerin gerçekleştirileceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümek isteyen gruba müdahale geldi.
CHP'nin çağrısı üzerine Güvenpark'ta toplanan kalabalıkta gerginlik yaşandı. Grubun içinde CHP'li vekiller de yer alıyor.
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