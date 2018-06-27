Meclis'i Baykal yönetecek
Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk oturumunu Baykal yönetecek.
Baykal'ın kızı Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini bildirdi. Meclis yönetimi ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacak..
NTV
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