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Meclis oturumunu İYİ Partili isim yönetecek

Meclis oturumunu İYİ Partili isim yönetecek.36228
  • Giriş : 03.07.2018 / 14:38:00
  • Güncelleme : 03.07.2018 / 14:53:35

Meclis oturumunu İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği açıklandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunu, en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde bu ismin Deniz Baykal olduğu söylenmişti.

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