Meclis oturumunu İYİ Partili isim yönetecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunu, en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde bu ismin Deniz Baykal olduğu söylenmişti.
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İYİ Parti'den yerel seçim açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, yerel seçim ile ilgili görüş bildirdi.
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