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Meclis tatile girmeden bedelliyi görüşecek

Meclis tatile girmeden bedelliyi görüşecek.36228
  • Giriş : 22.07.2018 / 11:32:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatile girmeden bedelli askerliği görüşecek.

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Sepet Beşik

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi sözünü verdiği bedelli askerlik konusunu tatile girmeden görüşecek.

TBMM Genel Kurulu, yoğun mesaisini önce terörle mücadelede yeni  düzenlemeler içeren teklif için harcayacak. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Genel Kurulda  görüşülmesine yarın başlanacak.

Teklife göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı  durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin  ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli  yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi  bulunan kişiler için sınırlayabilecek.


Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını,  toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek;  ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini  yasaklayabilecek.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli  savunmaya karşı suçlar ile TMK kapsamına giren suçlar bakımından gözaltı süresi,  3 yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda  ise 4 günü geçemeyecek.

Gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek, karar ise hakim  tarafından verilecek.

Kamu görevinden çıkarılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile  emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlardan mahkemelerce göreve iade kararı  verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvurunun kabulü  kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun  görülmeyenler, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığında kurulan araştırma  merkezlerinde istihdam edilecek.

Kamu görevine iade edilecekler, eski kadro veya pozisyonuna atanacak  ancak yönetici iken kamudan çıkarılanların atamalarında, yöneticilikten önce  bulundukları unvanları dikkate alınacak.

Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da  bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ile  Danıştay daire başkanı ve üyeleri, hakim ve savcılar, askeri hakimler ve Sayıştay  mensupları hakkında, kurumlarınca meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin, silah  ruhsatları ve pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu  konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Görevine  son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya  dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

Meclis'in yoğun mesai harcayacağı diğer teklif ise yüzbinlerce gencin  merakla beklediği bedelli askerlik teklifi olacak.

Teklif, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak, daha sonra  Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklifle, uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanacak ve yasa  dışı alanlarda oynanan bahisler yasal zemine çekilecek. Bu amaçla, ikramiye  oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak. Böylece, hem yasa  dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilecek hem de söz konusu alandan elde  edilen kamu geliri kaybı önlenmiş olacak.

Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık  turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla şirket  kurulacak.

Fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari  pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak  üzere, en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya  yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için  başvuranlardan gerekli şartları taşıyanlar, muvazzaf subaylığa nasbedilerek  pilotaj eğitimine başlatılacak.

İnsan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için, 60  gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak. Tabip ve diş hekimi emeklilerine,  emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil  bu tarihten önce doğanlar, 15 bin Türk lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik  eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2  bin avroyu ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları  halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

1 EKİM PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TATİL

Meclis, yarın başlayacağı bu haftaki yoğun mesaisinde hafta içi  çalışmaların tamamlanmaması halinde, ara vermeden hafta sonu da çalışacak.

TBMM, çalışmalarını tamamladıktan sonra, 1 Ekim Pazartesi gününe kadar  tatile girecek

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