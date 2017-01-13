Meclis'te 15 bin Euro'luk mikrofon kayıp!
Anayasa değişikliği teklifi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan milletvekilleri arasında çıkan kavgada kırılan kürsüde bulunan 15 bin Euro değerindeki mikrofonun kaybolduğu öğrenildi. Mikrofonu kimin aldığı bilinmiyor.
TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgalar sırasında Meclis tarihinde ilk kez kürsü yerinden çıktı.
250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlendi.
Habertürk Gazetesi'nden Saliha Çolak'ın haberine göre, kürsüdeki iki mikrofondan biri ise kayıp. Sopa olarak kullanıldığı tahmin edilen 15 bin Euro’luk mikrofonun yerine eski mikrofon takıldı.
Kırılan saksılar kaldırıldı. Çiçekler dünkü birleşim öncesi toplatıldı.
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