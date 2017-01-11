Meclis'te büyük kavga çıktı
TBMM'de yine hiç istenmeyen görüntüler çıktı. Milletvekilleri birbirini dövmek için yarıştı. Yumrukların konuştuğu kavgadan sonra oylamaya ara verildi.
Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin oylaması sırasında AK Parti ve CHP'liler arasında kavga çıktı. İki partinin vekilleri arasındaki gerilimin yumruklaşmaya vardığı görüldü.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin oylaması sırasında AK Parti ve CHP'liler arasında kavga çıktı. İki partinin vekilleri arasındaki gerilimin yumruklaşmaya vardığı görüldü. Gerginliğin ardından yaşananları anlatan CHP milletvekili Fatma Hürriyet Kablan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın kendisinin üzerine yürüdüğünü ve fiziki şiddete maruz kaldığını söyledi. 'Telefonum bile gasp edildi' diye konuşan Kablan'a karşılık Mustafa Elitaş da "Bakın jandarmaya ihtiyacımız yok. AK Parti önergesinin arkasında. AK Parti iç tüzüğün gereklerini yerine getirerek oylarını kullanmaktadır. Herkes gazeteci olmuş. Çıkın gazetecilerin bölümünde çekim yapın. Sonuçta millet karar verecek." diye konuştu.
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin gizli oylamasına geçildi. 3. madde teklifinin oylaması sırasında gerginlik yaşandı, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.
Oy kullanımı sırasında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kablan açık oy kullanan vekilleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada AK Parti Grup Başkan vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kablan'ı engellemeye çalıştı ve üzerine yürüdü.
Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı, yumruklaşmaya varan tartışma çıktı.
Gerginliğin biraz azalmasının ardından CHP'li Fatma Hürriyet Kablan ve AK Parti'li Mustafa Elitaş söz hakkı aldı ve yaşananları anlattı.
İlk olarak söz alan CHP'li Kablan, Mustafa Elitaş'ın üzerine yürüdüğünü söyledi. Kablan, "Boğazım kıpkırmızı, fiziki şiddete maruz kaldım, telefonum bile gasp edildi." diye konuştu.
Daha sonra kürsüye gelerek tekrar yaşananları anlatan Kablan şöyle konuştu:
"Darpedilen ben konuşan sizsiniz. Fiziki müdahaleye uğrayan ben mağdur yine sizsiniz. Bana yapılan fiziki müdahaleyi kınıyorum. Ve boğazım kıpkırmızı. Bir kadına saldırabilecek kadar başkanlık hırsına bürünmenizden dolayı sizi kınıyorum. Yere batsın sarayınız, yere batsın başkanlığınız yere batsın anayasanız.
AK PARTİ'Lİ MUSTAFA ELİTAŞ: HERKES GAZETECİ OLMUŞ
AK Partili Mustafa Elitaş da yaşananları şöyle anlattı:
Biraz önceki oylamada, daha önceki oylamalarda uygulanan aynı usulün devam edeceğini kararlaştırmıştık. Ancak burada bir yoğunluk oluştu. Burada hanımefendi benim resmimi çekmeye çalıştı. Ben ‘hanımefendi benim resmi çekmeyin’ dedim. Ancak hanımefendi ‘ben çekerim’ dedi. Bakın jandarmaya itiyacımız yok. AK Parti önergesinin arkasında. AK Parti iç tüzüğün gereklerini yerine getirerek oylarını kullanmaktadır. Herkes gazeteci olmuş. Çıkın gazetecilerin bölümünde çekim yapın. Sonuçta millet karar verecek.
3. MADDE
Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.
Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usul tartışması yaşandı.
HÜRRİYET
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