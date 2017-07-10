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Meclis'te frank kalkıyor!

Meclis'te frank kalkıyor!.16019
  • Giriş : 10.07.2017 / 08:21:00

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın isteği ile frank zorunluluğu kalkıyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dönemin sonu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın isteği ile kıyafet maddesi değişerek Başkanlık kürsüsünde başkan ve vekillerin frank zorunluluğu kalkıyo, koyu renk elbise giymesi yeterli hale geliyor.

AK Parti ile MHP’nin hazırladığı 18 maddelik TBMM İçtüzüğü teklifinde Genel Kurul’da çalışma süresini artıran ve muhalefetin engelleme taktiği olarak kullandığı söz haklarını sınırlayan hükümlerin yanı sıra, MHP yönetiminin önemli istekleri de karşılandı.

Teklife göre, Meclis’te milletvekillerinin, ‘Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamları’na geçici çıkarma cezası verilecek ve maaşlarının üçte ikisine (bugünkü miktarla 12 bin lira) el konulacak.

Bu hüküm, 1915 olaylarına ilişkin ‘Ermeni soykırımı’ gibi iddiaları hedef alıyor. Teklifin gerekçesinde ‘millet’ tanımına da yer verildi ve “Millet, tarihi süreç içinde teşekkül eden ortak değerler, kader ve gelecek duygusu etrafında toplanan, inanç, mezhep ve etnik farklarını aşkın bir topluluktur” denildi.

Teklife göre “Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak” da geçici ihraç cezasının gerekçesi olacak. Bu yasak da HDP sözcülerinin Genel Kurul’da sık sık kullandıkları ‘Kürdistan’, ‘Kürt illeri’ gibi ifadelere karşı MHP’nin talebiyle eklendi.

FRANKIN SONU

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın isteğiyle kıyafet maddesi değiştiriliyor. Başkanlık kürsüsünde başkan ve vekillerin ‘koyu renk elbise’ giymesi yeterli olacak.

HÜRRİYET

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