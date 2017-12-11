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Meclis'te gergin anlar!

Meclis'te gergin anlar!.17540
  • Giriş : 11.12.2017 / 20:18:00

AK Partili vekiller ile CHP’li milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar ve ana muhalefet partisinden milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

Bütçe üzerine söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş’un konuşmasının tamamını görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye ayırmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muş’un sözlerini yalanladıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Söz aldı ve görevden alma kararını savundu. Bakan Soylu’nun sözlerine CHP’li vekiller tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Haydar Akar’ın Bakan Soylu’ya “Dönek” diye seslenmesi AK Partili vekiller ile CHP’li vekilleri karşı karşıya getirdi. Bakan Soylu’nun da “Dönek senin genel başkanındır” diye cevap vermesi ile iki parti vekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanı İsmail Kahraman oturuma ara verdi. Arbedeyi araya giren vekiller engelledi.

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