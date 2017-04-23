Meclis'te gerginlik!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma tansiyonu yükseltti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına Meclis Başkanı müdahale edince gerilim iyice yükseldi.
Kılıçdaroğlu, "Beni dinlemek zorundasınız" dedi. Meclis Başkanı 'Hatipe müdahale etmeyelim' diye vekilleri uyardı. Kılıçdaroğlu ise "Sayın Başkan ben Meclis'in itibarını korumak zorundayım" diye konuştu. CHP lideri söz konusu konuşmasında "Sayın Başkan, siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekalet edemeyeceksiniz yeni sistemde sayın cumhurbaşkanına seçilen değil atanan biri vekalet edecektir. Bu meclis kuruluşunda liyakata dayalı bir yönetimin ne kadar önemli olduğunu bilen bir meclisti. YSK tarafından üzerine şaibe düşürülen bir mühürsüz seçimle devlet yönetimine liyakat değil keyfi bir yönetimin yolu açılmıştır" dedi. Kılıçdaroğlu'na Meclis Başkanı Kahraman yanıt verdi. CHP lideri yeniden kürsüye çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyleydi:
Mustafa Kemal Atatürk için 23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve dönüm noktasıdır. Hepimizi çatısı altında toplayan bu meclis Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve Türkiye halkının vücuda getirdiği bir harikadır. Dünyada Gazi Meclis olma unvanına sahip tek meclis olan TBMM kurulduğundan bu yana hükümeti denetleme yetkisini kullandı. Milletvekillerinin denetim yetkilerini kullanmaları bazı küçük tartışmalar dışında sorun edilmemiş asla ayak bağı olarak görülmemiş.
Mühürsüz seçim ile bizler yani biz milletvekilleri bu kürsüye çıkıp bir bakan bir sözlü soru dahi soramayacağız. Soruyu sorsak dahi Sayın Bakan bu kürsüye çıkıp cevap verme tenezzülünde bulunmayacaktır. Yaratılan bu tabloyu vicdanı olan herkesin iyi duymasını temenni ederim. Söylediklerimin sizi rahatsız ettiğini biliyorum. Vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum.
MİLLİ İRADEYİ SATTINIZ
Milli iradeyi sattınız. Milli irade varsa milli irade burada tecelli etmiştir. Hiçbir sınıf hiçbir makam bu TBMM’yi feshedemez.Ben bu meclisin itibarını korumak zorundayım. Ben milli iradeye saygı göstermek zorundayım. Tarih millet egemenliğini feshetme yetkisini bir şahsa veren milletvekillerini unutmayacaktır.
YENİ REJİMDE CUMHURBAŞKANINA VEKALET EDEMEYECEKSİNİZ
Sayın Başkan, siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekalet edemeyeceksiniz yeni sistemde sayın cumhurbaşkanına seçilen değil atanan biri vekalet edecektir. Bu meclis kuruluşundan liyakata dayalı bir yönetimin ne kadar önemli olduğunu bilen bir meclisti. YSK tarafından üzerine şaibe düşürülen bir mühürsüz seçimle devlet yönetimine liyakat değil keyfi bir yönetimin yolu açılmıştır. Bugün TBMM büyük bir itibar kaybına uğramıştır.O kadar ki YSK dahi TBMM’nin çıkardığı bir kanuna uymamıştır. Bir parlamentonun böyle bir duruma düşmesi çok dramatik bir tablodur.
İSMAİL KAHRAMAN CEVAP VERDİ
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardında TBMM Başkanı İsmail kahraman şöyle konuştu: Bana hitaben söylediğiniz birkaç cümle var kısa da olsa dokunmak istiyorum. Sayın genel başkan bana bir sualde tevcih buyurdular. Kuvvetler ayrılığının birbirine karışmaması demokrasinin esaslarındandır. Bendeniz meclis başkanı olarak yürütmenin de içinde bulunmuş olmanın verdiği sıkıntıları bilirim.Ben yasamanın başındayım yürütmenin değil. Sadece bu noktadaki arzımı ifade ettim.
KILIÇDAROĞLU TEKRAR KÜRSÜYE GELDİ
İsmail Kahraman’ın sözlerinin ardından kürsüye tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Sayın başkan duyarlılığınız için teşekkür ederim ben Türkiye’yi seçimle gelenlerin yönetmesini isterim. Seçimle gelen bir yurttaşın yerine vekalaet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. Eğer seçimle gelmiyorsa milli iradenin saygınlığına gölge düşmüş olur. ancak ve ancak darbe dönelerinden seçimle gelmeyenler Türkiye’yi yönetmiştir.Seçimle gelmeyenlerin Türkiye’yi yönetmesi 21 saniye bile olsa bizim kabul edebileceğimiz bir anlayış değildir nokta.
HÜRRİYET
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