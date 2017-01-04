Meclis'te 'haç' krizi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 15 Temmuz darbe girişiminin izleri silinmeye çalışıyor. Meclis'teki tüm odalar, pencereler, dekorlar ve süslemeler simetrik yapıldı.
Yapılan onarım sırasında muhalefet kulisinin tavanı da iktidar ile aynı yapıldı. Yapılan yeni korkuluklardaki bir demir süsleme haç işaretine benzediği iddiası ile krize neden olunca muhalefet kulisinin korkulukları düz yapıldı.
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