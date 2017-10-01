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Meclis'te ilk gündem OHAL

Meclis'te ilk gündem OHAL.36228
  • Giriş : 01.10.2017 / 09:24:00

TBMM'de yasama yılının açılmasıyla birlikte vekillerin ilk işi OHAL olacak.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile yeni yasama yılı başlayacak. Yeni dönemde Meclis’in ilk gündem maddeleri OHAL ve Meclis Başkanlığı seçimi olacak.

Genel Kurul’daki oturumun ardından TBMM tören salonunda yeni yasama yılı nedeniyle resepsiyon verilecek. TBMM Genel Kurulu 3 Ekim Salı gününden itibaren de çalışmalarına başlayacak. Meclis’in ilk gündem maddelerinden biri 17 Temmuz’da üç ay süre ile uzatılan OHAL’in üç ay süreyle yeniden uzatılması olacak. Ayrıca, işçi ve işveren arasında zorunlu arabuluculuk uygulamasını öngören tasarının da ekim ayı içinde Meclis’ten çıkarılması hedefleniyor.

1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra yapılan Meclis Başkanlığı seçimleri Kasım ayı içinde yeniden gerçekleştirilecek. AK Parti’nin Meclis Başkanlığı için Kahraman’ı yeniden aday göstereceği belirtilirken, hem AK Parti’nin hem de diğer partilerin grup yönetimlerinde değişiklik yapılması bekleniyor.

PANKARTA YASAK GELDİ

Temmuz ayındaki tatil öncesi yapılan iç tüzük değişiklikleri de ilk kez uygulamaya girecek. Yeni Meclis içtüzüğüne göre, Genel Kurul’da milletvekillerinin konuşma süreleri kısalıyor. Genel Kurul salonuna döviz, pankart ve benzeri materyaller getirilmesi yasak olacak. Muhalefetin sık sık yoklama isteyerek, çalışmaları engelleme girişiminin önüne geçilmesi için, sadece tasarı ve tekliflerin maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanması sırasında yoklama istenmesi mümkün olacak. Yeni içtüzüğe göre TBMM Genel Kurulunun mesai saatleri de uzayacak.

VEKİLLERE YENİ CEZALAR

Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM’ye, TBMM Başkanına, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa’nın ilk 4 maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret eden, söven, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa’da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan milletvekili hakkında, Meclisten geçici çıkarma cezası uygulanacak. Fiili saldırıda bulunan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı olarak giren milletvekilleri de Meclisten geçici çıkarılacak. Kınama ve Meclisten geçici çıkarma cezasına çarptırılan milletvekili için ilk defa para cezası uygulanacak.

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