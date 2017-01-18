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Meclis'te köfte partisi

Meclis'te köfte partisi.17825
  • Giriş : 18.01.2017 / 21:15:00
  • Güncelleme : 18.01.2017 / 21:28:15

TBMM'de milletvekilleri için mangallar yandı, köfteler pişirildi.

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AK Parti'nin Bursa milletvekilleri, Meclis'teki milletvekilleri için köfte partisi düzenledi. Anayasa oylamalarının ikinci turunun yapıldığı saatlerde düzenlenen mangal partisi, Meclis Üyeler Lokantası'nda gerçekleştirildi.

Birinci maddenin oylamasından sonra milletvekilleri, köftelerini yemek için Meclis içerisindeki lokantaya yöneldi. İnegöl Köftesi yiyen milletvekillerinden bazılarının mangal ateşinin fotoğrafını çektiği görüldü.

Mangalın Meclis'in bahçesinde yakılmasından dolayı TBMM avlusunu duman kapladığı dikkatlerden kaçmadı.

Milletvekilleri köftelerini yerken:



Meclis dumanaltı oldu...

Meclis'te köfte partisi.17825

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