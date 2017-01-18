Meclis'te köfte partisi
AK Parti'nin Bursa milletvekilleri, Meclis'teki milletvekilleri için köfte partisi düzenledi. Anayasa oylamalarının ikinci turunun yapıldığı saatlerde düzenlenen mangal partisi, Meclis Üyeler Lokantası'nda gerçekleştirildi.
Birinci maddenin oylamasından sonra milletvekilleri, köftelerini yemek için Meclis içerisindeki lokantaya yöneldi. İnegöl Köftesi yiyen milletvekillerinden bazılarının mangal ateşinin fotoğrafını çektiği görüldü.
Mangalın Meclis'in bahçesinde yakılmasından dolayı TBMM avlusunu duman kapladığı dikkatlerden kaçmadı.
Milletvekilleri köftelerini yerken:
Meclis dumanaltı oldu...
DİĞER HABERLER
Mahmut Tanal, milletvekillerini ayağa kaldırdı
CHP milletvekili Mahmut Tanal, partili milletvekillerini ayağa kaldırdı.
Saadet Partisi'nden referandum açıklaması
Referandum tartışamalarına ilişkin Saadet Partisi'nden açıklama geldi.
Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.
Kılıçdaroğlu: Böyle siyaset yere batsın
CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümeti ve Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.
Devlet Bahçeli'den CHP'ye şok sözler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP yönetimi hakkında ağır eleştiriler içeren ifadeler kullandı.
Melih Gökçek'ten 'FETÖ' yanıtı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'FETÖ' sorusuna cevap verdi.