Meclis'te 'köpek giremez' yazısı
AK Partili milletvekillerinin ellerinde bu yazılar, CHP'li milletvekillerinin tepkisini çekti. Dün, CHP milletvekili Eren Erdem'in AK Partili milletvekillerini ısırdığı iddia edilmişti.
TBMM Genel Kurul salonunda grup önerileri görüşmeleri sırasında AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır üzerinde “Dikkat! Köpek giremez” yazılı kağıtları gösterdi.
Genel kurul salonunda gösterilen kağıtlar CHP Milletvekillerinin tepkisine neden oldu
AK Parti İstanbul Milletvekili Satır daha sonra twitter hesabında "TBMM'de terör estiren,kürsü işgal eden , burun kıran,bacak ısıran,bize İŞİD diyenlere cevabımdır!" deyip 'Dikkat! Köpek giremez' yazısını gösterdiği fotoğrafı paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Dünkü kavga sırasında AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağından yaralandığı görülmüştü. Balta, kendisini bir CHP'li milletvekilinin ısırdığını iddia etti. Balta, "Yere düşen bir CHP milletvekili ayağımı ısırdı. Önce canım acıdı, ne oluyor diye ayağımı çekmeye çalıştım, sanki değirmen taşı ayağımda. Orada dişlerini şey yapmış, bir kafa tam bacağımda. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ayağımı oradan kurtardı. Önce Meclisteki doktorlar müdahale etti, sonra Numune Hastanesine ve karakola gittim. Karakolda ifademi verdim, davacı olduğumu söyledim. Kayıtların incelenmesini istedim. Kayıtlar incelendikten sonra kim olduğunu göreceksiniz. Kim olduğunu gördüm ama yüzü aşağı doğruydu. Bir isim söylemem yanlış olur. Ancak kamera kayıtlarından belli olur. Bir milletvekili olarak tahmini bir şey söylemek bize yakışmaz. Belli olduktan sonra yargı süreci devam edecek" diye konuştu.
EREN ERDEM'DEN O İDDİAYA SERT YANIT
Sosyal medyada CHP milletvekili Eren Erdem'in Balta'yı ısırdığı iddiası ortaya atıldı. CHP'li vekilin Twitter'dan yaptığı açıklamanın bazı bölümleri şöyle: "Eren Erdem AKP'liyi ısırdı diye haber yapmışlar. Allah belanızı versin yalancılar! TBMM'de o 'ısırılmış' vekile soracağım, eğer o yaptırmışsa bu haberleri, hesabını verecek hukuk önünde. Aynı oy kabinine girmek, ısırmak, hönkürmek,çemkirmek, mecliste horlayarak uyumak, yalan söylemek, iftira atmak AKP'nin karakteridir. Düzeyi, seviyeyi bu hale bilinçli getiriyorlar. Vekil vekili ısırdı palavrası, parlamenter sistemi küçük düşürme operasyonu. Yazık yazık! Bir meclisin saygınlığı ile bu kadar oynanmaz. Bu kadar sapkınca, bu kadar alçakça davranılamaz. Meclisin bir itibarı var! Bilerek, kurgulanmış şekilde TBMM'nin itibarını zedelemek için kavga çıkartıyorlar. Her türlü rezilliği bunun için planlamışlar!"
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