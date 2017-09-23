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Meclis'te liderler buluştu

Meclis'te liderler buluştu.34570
  • Giriş : 23.09.2017 / 19:16:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 lider kritik bir görüşme yapıyor.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşülürken, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli biraraya geldi.

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