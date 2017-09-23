Meclis'te liderler buluştu
TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşülürken, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli biraraya geldi.
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Tezkere kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Irak'daki gelişmeler için olağanüstü toplandı.
TOKİ'den dev stadyumlar için dev yatırımlar
TOKİ, dev stadyumlar için çok büyük yatırımlar yaptı. 19 stadyum inşaa edildi.
MHP: Tezkereye destek vereceğiz
MHP Grup Başkanvekili Usta, tezkere ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
O görüşmeye Erdoğan da katılacak!
Tezkere görüşmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Kritik toplantının saati belli oldu!
Erdoğan'ın başkanlığında bugün 2 kritik toplantı gerçekleştirilecek.