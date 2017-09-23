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Meclis'te olağanüstü toplantı

Meclis'te olağanüstü toplantı.36228
  • Giriş : 23.09.2017 / 16:44:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Irak'daki gelişmeler için olağanüstü toplandı.

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TBMM'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriliyor. Gündem, Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referandum.

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TBMM, Hükümete Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

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