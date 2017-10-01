Meclis'te sürpriz görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın makamında biraraya geldikleri öğrenildi.
Görüşmeye Genelkurmay başkanı Hulusi Akar ile bazı bakanların da katıldığı belirtildi.
Görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü.
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