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Meclis'te yeter sayıları 50 milletvekili değişti

Meclis'te yeter sayıları 50 milletvekili değişti.36228
  • Giriş : 27.07.2018 / 13:16:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeter sayıları 50 milletvekili değişti.

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24 Haziran seçimlerinin ardından vekil sayısının 550'den 600'e çıkmasıyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeter sayıları da 50 milletvekili değişti.

Anayasa değişiklik teklifinin kabulü için 360, referanduma sunulmadan kabul edilmesi için ise 400 oy gerekecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra  550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla, yasama çalışmalarında gerekli  olan yeter sayıları da değişti.

Anayasa'nın 96'ncı maddesinde,  "TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az 3'te 1'i  ile toplanır." hükmü yer alıyor. Buna göre; 550 milletvekilinin yer aldığı eski  sistemde toplantı yeter sayısı 184 iken, 600 milletvekili olan yeni Mecliste 200  milletvekilinin hazır bulunması ile Genel Kurul toplanabilecek.

Genel Kurulun karar alması yine Anayasa'nın 96'ncı maddesinde  düzenleniyor.

Buna göre TBMM, Anayasa'da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya  katılanların salt çoğunluğu ile karar veriyor ancak karar yeter sayısı, hiçbir  şekilde üye tamsayısının 4'te 1'inin bir fazlasından az olamıyor.

550 milletvekilli Mecliste 139 milletvekilinin TBMM Genel Kurulunda  hazır bulunması, bir kanunun kabulü için yeterli oluyordu. 600 milletvekilli  Mecliste ise bu sayı 151 olacağı için yeni dönemde karar yeter sayısı 151 olarak  uygulanacak.

Eski sistemde Cumhurbaşkanı, 5'te 3 veya 3'te 2'den az bir oyla kabul  edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu Meclise bir kez daha görüşülmek üzere  geri gönderdiğinde, Meclis bu kanunu üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna tekabül  eden 367 oyla kabul edebiliyordu. Ancak yeni dönemde, Cumhurbaşkanınca veto  edilen kanunun Mecliste tekrar kabul edilebilmesi için salt çoğunluk olan 301 oy  yeterli olacak.

Anayasa'nın 175'inci maddesinde, "Anayasanın değiştirilmesi TBMM üye  tamsayısının en az 3'te 1'i tarafından yazıyla teklif edilebilir." hükmü yer  alıyor. Eski sistemde bu sayı 184 üye iken yeni sistemde 200 milletvekilinin  imzasıyla Anayasa değişiklik teklifi verilebilecek.

Yine 175'inci maddeye göre, Anayasa değişiklik teklifinin kabulü, üye  tamsayısının 5'te 3 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün oluyor. Bu değişikliğin  referanduma gitmeden kabul edilebilmesi için ise üye tamsayısının 3'te 2  çoğunluğu gerekiyor.

Buna göre, eski sistemde Anayasa değişikliğinin kabulü için 330 oy,  referanduma gitmeden kabul edilebilmesi için ise 367 oy gerekiyordu.

Yeni sistemde referanduma gitmeden Anayasa değişikliğinin kabulü için  400 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekecek. Değişikliğin 360 milletvekili  tarafından kabul edilmesi halinde ise kanun halk oylamasına sunulacak.

Meclis, erken seçim kararını üye tamsayısının 5'te 3 çoğunluğu olan  360 oy ile alabilecek.

Mecliste AK Parti 290, CHP 144, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 42, Saadet  Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1 ve Demokrat Parti de 1 milletvekili ile temsil  ediliyor.

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