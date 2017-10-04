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Meclis'te ziyaretçilere kart!

Meclis'te ziyaretçilere kart!.36228
  • Giriş : 04.10.2017 / 13:25:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarına katılan ziyaretçilere kart verilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantılarına katılan ziyaretçilere kart verileceği öğrenildi. AK Parti, CHP, HDP ve MHP gruplarını izlemek için Meclis'e gelen ziyaretçilere kartlar dağıtılmaya başlandı.

Her salı günü MHP ile başlayan, AK Parti, HDP ve CHP ile devam eden  grup toplantılarının çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşmesi üzerine,  TBMM yönetimi önlem aldı. Grup toplantılarına gelen ziyaretçilere Meclise girişlerinde, diğer  misafirlerden ayırt edilebilmesi için "Grup Toplantısı" ibareleri kartlar  verilmeye başlandı. Kartlardan, 5 bin adet basıldı.   TBMM yönetimi, tüm parti grup amirliklerine birer yazı göndererek,  grup toplantıların yapıldığı günlerde milletvekillerinin odalarında, parti grup  toplantı salonlarında ve diğer alanlarda kontrolsüz yoğunluklar yaşandığına  işaret etti. Yazıda, milletvekili ziyaretçileri ile grup toplantısına katılmak için  davet edilen ziyaretçilerin ayırt edilememesinin bu sorunun en önemli  nedenlerinden biri olduğu belirtildi. 

Parti grupları ve milletvekillerinden konuya ilişkin gelen  şikayetlerin, TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulunda değerlendirildiği, parti grup  toplantılarının yapıldığı günlerde muhtemel karışıklıklarının önlenmesi ve grup  toplantısı sonrası ziyaretçi çıkışlarının düzenli gerçekleştirilmesi amacıyla  grup toplantı salonlarının da kapasitesi göz önünde bulundurularak "Grup  Toplantısı" ibareli özel yaka kartlarının üretilmesi kararı alındığı anımsatıldı.Grup toplantılarının yapıldığı günlerde rutin ziyaretçi girişlerinin  de aksaması için grup toplantısına katılacak ziyaretçilerin TBMM Külliyesi'ne  girişlerinin, sadece Ziyaretçi Kabul Salonu'ndan yapılacağı bildirildi.

Bundan sonra "Grup Toplantısı" ibareli özel kartı taşıyan  ziyaretçiler, grup toplantılarının sona ermesinin ardından külliye dışına  çıkışları, Koruma Daire Başkanlığı personelince sağlanacak.

TRT

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