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Meclis'teki koltuklar değişiyor

Meclis'teki koltuklar değişiyor.36228
  • Giriş : 20.04.2017 / 08:12:00

Referandum sonrası Meclis'teki turuncu koltuklar da değişiyor.

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Ceylan derisinden yapıldığı iddiası ile ülkenin gündemine oturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin turuncu koltukları kaldırılıyor. Turuncu rengin Meclis'teki kavgaları körüklediği, hırçınlaştırıcı etki yaptığı savunulmuştu.

Genel Kurul tadilatının, ikili seçimin olacağı 1 Kasım 2019'a doğru başlaması bekleniyor. Bundan önce yıkılan halkla ilişkiler binalarının yerine yeni ofisler ve olağanüstü durumlarda ‘Savaş Meclisi' olarak görev yapacak yer altında korunaklı bir Genel Kurul salonu planlanıyor. Genel Kurul düzenlenirken vekillerin bir süre bu yeni salonda çalışması öngörülüyor.

CEYLAN DERİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun aktardığına göre, Meclis yönetiminin ön çalışmasına göre Genel Kurul 600 vekile göre düzenlenirken, 20 yıllık deri koltuklar ve elektronik sistem de yenilenecek. Geçmiş dönemlerden beri bazı bakanlar ve milletvekillerince, ‘hırçınlaştırıcı etki yaptığı, kavgayı körüklediği' savunulan turuncu renk değiştirilecek. Bunun yerine bej rengi öne çıkıyor. Yapıldığı günden itibaren koltuklar ‘ceylan derisi' yakıştırmasının gölgesinde kaldı. Meclis, koltukların ‘dana derisinden yapıldığı' konusunda kamuoyunu ikna edemedi.

KULİSLER DE YENİLENİYOR

Milletvekillerinin parmak iziyle oy kullandığı elektronik sistemin kablo kalitesi de gelişen teknoloji karşısında yetersiz kaldı. Arıza durumlarında bazı malzemelerin artık temin edilememesi nedeniyle gelişmiş kablolarla yeni bir elektronik sistem kurulacak.

Bu arada yeni ofislerle ilgili proje, Ağa Han Mimarlık Ödüllü TBMM Camisi'nin kaderini de belirleyecek. Halkla ilişkiler binalarının yıkımının ardından cami yeniden ibadete açılmadı. Geçmişte Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca ‘kültür varlığı' olarak tescillenen caminin tescil kararı, Kültür Bakanlığı'nın itirazıyla Danıştay 14. Dairesi'nce kaldırıldı. 800 kişilik caminin yetersizlik gerekçesiyle yıkılıp yerine daha büyük, kubbeli ve minareli bir cami yapılması da gündemde.

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