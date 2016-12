Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Görüşmeleri sırasında Mecliste ‘’Savaş’’ polemiği yaşandı. CHP grubu adına söz alan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Ülkenin içinden geçtiği zor süreci değerlendirirken kullandığı, ‘’Terör kuşatmaları ile ülkemizi çürüme ve parçalanma aşamasına getirmek isteyenler her parçanın da birbirini yiyip bitirmesini hedefliyorlar aslında. Savaşın ibresi, birlik beraberlik ibresini bozan politik tuzakları gösteriyor.’’ Sözleri, mecliste tartışmaya yol açtı.Akp Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, ‘Savaş’’ kelimesini kabul etmediğini ifade ederek, Bayır’a tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz alarak, Akp Grup Başkanvekilinin Cumhurbaşkanı ile ters düştüğünü belirtti ve şunları söyledi. ‘’Sayın İzmir Milletvekilimiz Tacettin Bayır'ın konuşma metninin tümüne bakarsanız Türk milletinin coğrafyamıza yönelik emperyalizmin emellerine karşı bir savaş mantığından söz ediyor; PKK'yla, DAEŞ'le, IŞİD'le değil. Ben daha önce de söyledim: Devletler devletlerle savaşır. Devletler terör örgütleriyle mücadele eder; onların tepesine çöker, bertaraf eder, her ne yaparsa yapar.’’O anlar Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:CHP GRUBU ADINA TACETTİN BAYIR (İzmir) - Türkiye Büyük Millet Meclisini saygıyla selamlıyorum.Devamla…….Bu anlamda, vatandaşın sorusu: "Ülke yanıyor, ekonomik problem büyük, siz hâlâ orada ne konuşuyorsunuz, neler konuşuyorsunuz?" şeklindeki… Ülke gündemiyle ilgili bir şeyler ifade etmek istiyorum. Birçok yönden, ağır ve karmaşık olumsuzlukları barındıran gerçekler, tehlike ortaya çıkmaya başlayınca görülmeye başlar. Şiddet çarkını tetikleyen sırların ardında yüzlerce şehit, yüzlerce gözü yaşlı anne baba, yüzlerce yetim çocuk, yüzlerce faili meçhul yatıyor. Ulusal varlığımızın talan edilme sürecinde Türkiye'nin bugün içine düştüğü durum, on beş yıllık bir çözülme sonucudur. İnsanlar, ruhlarının ezilmediği, özgür ve barışçı bir yaşam çerçevesi içinde hayatlarını sürdürmek istiyorlar. İçinde bulundukları koşullardan duydukları hoşnutsuzluk, korku ve endişe gelecek ve umutlarını ne acı ki iyimser kılamadığı gibi geçmişe olan özlemleri de kat kat artırıyor.Terör kuşatmalarıyla ülkemizi çürüme ve parçalanma aşamasına getirmek isteyenler, her parçanın da birbirini yiyip bitirmesini hedefliyorlar aslında. Savaşın ibresi, birlik beraberlik ilkesini bozan politik tuzakları gösteriyor. "Bu milletten bir şey olmaz." söylemleriyle, yaratılan ve korku ve kaosun önderliğinde psikolojik harbin yıkıcı gücünü devreye sokuyorlar. Emperyalizmin boyunduruğu altındaki yol haritalarında ne halk var ne de vatan. İnsanlık tarihinde görünen en planlı ve en örgütlü sömürücünün kıskacındayız. Bu savaşta amaca yönelik galibiyet için her türlü girişimler yapılıyor. İnanç farklılıklarından, yerel ayrılıklardan yararlanılıyor. Böylelikle, kargaşa ve çatışmalar için askerî eylemlere gerek bile kalmıyor…..İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Hem biraz evvel konuşan hatip hem ondan önceki hatip konuşmalarında sıkça zikrettikleri bir kelime vardı ki "savaş". Şunu özellikle belirtiyoruz: Onlar söyledikçe biz de söylemeye devam edeceğiz, kürsüde kim olursa, hangi partiden olursa. Savaş, iki meşru devlet arasında olur. Bugün ülkemizde yaşadığımızsa üstüne basa basa söylüyoruz, bunu HDP 'den pek çok defa duyuyoruz ama Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin "savaş" sözünü, "savaş" kelimesini buradan zikretmesi gerçekten abesle iştigal. Türkiye'nin bir gerçeği var, terörle mücadele. Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, bunu özellikle söylüyoruz. Burada 79 milyonu temsilen bu Parlamento teşekkül etmiştir. Orada milletimizi, oy veren 6 milyon vatandaşımızı… Bu konuda buna asla, bu demokrasinin zenginliğidir burada bulunmaları. Ama burada bulunmalarının arkasında milletimizin değil de burada her seferinde PKK'yı, diğer terör örgütlerini söz ettiğimizde onlar adına sözcülük yapılması gerçekten abesle iştigal, kendilerine oy veren ve 79-80 milyon milletimiz adına da hakikaten üzülecek bir durumdur.BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnceöz.Sayın İnceöz, yalnız siz "Cumhuriyet Halk Partisinden bir milletvekili." dediniz konuşmanızda.İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Biraz evvelki konuşmacı da…BAŞKAN - Biraz önceki konuşmacı Cumhuriyet Halk Partisinden değil yalnız.İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Hayır hayır, "HDP ve bir önceki" dedim. Yani az evvelki hatip ve bir önceki hatip, her ikisi de konuşmalarında "savaş" ibaresi kullanmıştır, reddediyoruz.BAŞKAN - Tamam o zaman, anlaşıldı, peki Sayın İnceöz.ENGİN ALTAY (İstanbul) - Aynı gerekçeyle biz de sataşmadan söz istiyoruz.BAŞKAN - Buyurun Sayın Altay.ENGİN ALTAY (İstanbul) - Teşekkür ederim.Sayın İnceöz'ün bizim düşüncemize, bu konuda bizim anlayışımıza gelmesine sevindim. Zira, Cumhuriyet Halk Partisi devletlerin ancak devletlerle savaş yapabileceğini, savaş ilan edeceğini düşünen bir partidir. Sayın İzmir Milletvekilimiz Tacettin Bayır'ın konuşma metninin tümüne bakarsanız Türk milletinin coğrafyamıza yönelik emperyalizmin emellerine karşı bir savaş mantığından söz ediyor; PKK'yla, DAEŞ'le, IŞİD'le değil. Ben daha önce de söyledim: Devletler devletlerle savaşır. Devletler terör örgütleriyle mücadele eder; onların tepesine çöker, bertaraf eder, her ne yaparsa yapar.Yalnız, Sayın İnceöz'ün Cumhurbaşkanıyla ters düşmesine de üzüldüm. Şimdi, evvelki salı günü Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 104'üncü maddesine atıfta bulunarak seferberlik ilan etti. Seferberliğin tanımına baktığınız vakit ya da Seferberlik Kanunu'nu açıp okuduğunuz vakit devletin ve ülkenin bütün güç ve imkânlarını savaşın hizmetine sunulması olarak tarif eder. Yani PKK'yla bir savaş hâli ilan eden Sayın Cumhurbaşkanıdır, doğru da değildir. PKK Kürt sorunundan kaynaklı bir terör örgütüdür, alçak bir terör örgütüdür, devlet bununla etkin mücadele eder. Bu konuda da Meclisten… Bu Meclis iktidara, Hükûmete istediği her şeyi vermiştir. Ama o vakit söyledik: Biriyle masaya oturursa, devletler de devletlerle masaya oturur. Terör örgütüyle masaya oturan devlet o terör örgütüne -bizce asla meşru olmaz ama- meşruiyet kazandırır. AKP hükûmetlerinin altı yıl boyunca yaptığı da budur. Şimdi, masaya oturduğunuz insanla savaş edersiniz. Masaya otururken de onu bir devlet gibi gördünüz, kalkınca da onu bir devlet gibi görmeye devam ediyorsunuz. Yani ülkenin geldiği bu çapraşık, âciz, ucube durum AKP hükûmetlerinin eseridir. Eserinizle övünebilirsiniz. Ama sizin yaklaşımınız Sayın Cumhurbaşkanının yaklaşımıyla taban tabana ters düşmektedir.Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altay.İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkan, kayıtlara girsin. Böyle biraz evvelki konuşmaları başka konulara saptırmakla mümkün değil. Yani o konuşma metnini de çıkaracağız, açıkça savaş ifadeleri, bunları reddediyoruz.ENGİN ALTAY (İstanbul) - Var, emperyalizme karşı savaş var.TACETTİN BAYIR (İzmir) - Suriye var.İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Millî seferberlik, evet, bugün terörle mücadele ederken sadece bir PKK'dan değil, içimizde haince devletin bütün kurumlarına sızmış…ENGİN ALTAY (İstanbul) - Yerleştirilmiş…İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - …FETÖ gibi bir terör örgütü, diğer DHKP-C gibi çok tehlikeli bir terör örgütü; bunların topuyla mücadele ettiğimiz bu dönemde elbette ki seferberlik ilan edeceğiz. Ama az evvelki konuşmalar zaten tutanaklara girdi. Bunu bu konuşmalarla örtbas etmek vesaire mümkün değildir.BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnceöz.