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Medipol Başakşehir, Arda için İspan'ya gidiyor

Medipol Başakşehir, Arda için İspan'ya gidiyor.12790
  • Giriş : 11.01.2018 / 20:16:00

Medipol Başakşehir yönetimi, Arda transferinin bir an önce bitirilmesi için düğmeye bastı.

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Sepet Beşik

Yönetimin belirlediği bir heyet, transferi gerçekleştirmek için Barcelona kulübü yöneticileri ile görüşmeye İspanya'ya gidiyor.

Arda Turan transferi artık tamamlanma aşamasına geldi. Başakşehirli yöneticilerle Barcelona arasındaki ilk görüşme geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Görüşmeler belli bir seviyeye ulaştı, resmi imzaya çok yaklaşıldı.

Başakşehirli yöneticilerin yarın öğle saatlerinde İspanya'ya hareket edeceği ve yüz yüze nihai bir görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa transfer yarın resmiyet kazanacak.

Milli futbolcunun 1.5 yıl kiralanması yönünde anlaşma sağlandığı bildirildi.

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