Medipol Başakşehir geriden gelerek kazandı!
Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 27. hafta mücadelesinde Başakşehir, Akhisarspor'u 1-0 geriye düşmesine karşın Elia ve Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Ligde oynadığı son iki karşılaşmada galibiyet alamayan Akhisarspor mücadeleye etkili başladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Bilal Kısa'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Serginho topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu golden sonra Medipol Başakşehir oyunda dengeyi sağladı ve 24. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Adebayor ile ver kaça giren Emre Belözoğlu'nun şutunda top Milan Lukac'tan döndü, pozisyonun devamında topla buluşan Elia'nın şutunda da Akhisarspor kalecisi bir kez daha gole izin vermedi.
İlk yarının son dakikalarında Akhisarspor maçtaki 2. golüne gole çok yaklaştı. Önce Larsson'un ara pasında Seleznov golle burun buruna geldi ancak Volkan Babacan'ı geçemedi. Bu pozisyondan bir dakika sonra ise Ömer Bayram'ın ceza sahasının sol çaprazından kaleye gönderdiği top üstten az farkla auta çıtı.
İlk yarı ev sahibi TM Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya Medipol Başakşehir golle başladı. 46. dakikada Uğur Uçar'ın sağ kanattan ceza sahasının içine gönderdiği topta Elia topu filelerle buluşturdu.
Başakşehir 75. dakikada Edin Visca'nın ceza sahasının içinden attığı golle Akhisar deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1 yaptı. Golün asisti Alparslan Erdem'den geldi.
82. dakikada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu itirazları sonrası Miguel Lopes'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir milli ara sonrası sahne aldığı Akhisar'dan çok kritik bir 3 puanla ayrılırken 56 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti. TM Akhisarspor ise 34 puanda kaldı.
Beinsports
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